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"Malatya'da Yaz" adlı ulusal fotoğraf yarışması değerlendirmelerine başlandı

Bültenler - Haberler | Güncel

30 Haziran tarihinde başlayan ve 15 Eylül tarihinde başvuruları sona eren "Malatya'da Yaz" konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'na 500'e yakın katılım olduğu belirtildi.

MALATYA (Bültenler) - Yarışmanın ana temasının; Malatya İli sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekânlar, şehir kokusu gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınarak İlimiz için görsel bir arşiv oluşturmak ve bunu geleceğe miras olarak bırakmak olduğu belirtildi.

"Malatya'da Yaz" konulu yarışma fotoğraflarının değerlendirme çalışmalarına başlayan jüri üyeleri, yarışmaya birbirinden güzel fotoğrafların gönderildiğini ve bu fotoğrafları büyük bir titizlikle değerlendirdiklerini ifade ettiler. Seçici Kurul jüri üyelerinden Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İmançer, "Öncelikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve bu yarışmayı hazırlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Katılım oldukça yüksek. Bu katılımda şans bulmak isteyen arkadaşlar heyecanla bekliyorlardır. Biz de bugün bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Tüm katılımcı arkadaşlara tebriklerimizi iletiyoruz. Bu ve buna benzer yarışmalar belediyenin görsel belleğine inanılmaz katkı sağlayacaktır. Bu nedenle belediye ve kurumunu da tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Seçici Kurulun bir diğer jüri üyesi Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, "Dört Mevsim Malatya konulu fotoğraf yarışmamızın üçüncü kategorisi olan Malatya'da Yaz konusu üzerine jüriler olarak toplandık. 500'e yakın fotoğraf değerlendiriyoruz. Çok güzel ve çok başarılı fotoğraflar geldi. Bu tür yarışmaların derneklerle, sivil toplum örgütleriyle ortak yapılması hem katılımcılar açısından hem belediye ve derneğimiz açısından çok önemli. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan fotoğrafları gayet objektif bir şekilde değerlendiriyoruz. Katılan bütün yarışmacı arkadaşlara teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Ayrıca, sonuçların 23 Eylül 2021 tarihinde açıklanacağı belirtilirken, dereceye yapanlardan birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek.

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