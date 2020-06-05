Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da saat 21.06'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir haber alınmazken, deprem anına ait ilk görüntüler gelmeye başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Malatya'da meydana gelen birçok ilden hissedilen deprem anına ait ilk görüntüler geldi. Görüntülerde; deprem sırasında avizelerin sallandığı ve vatandaşların dışarı çıktığı anlar yer alıyor.