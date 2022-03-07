Malatya'da yağma ve gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da yağma ve gasp yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir müştekinin ikametinin dolabından 17 bin lira çalınması, bir kişinin 100 lirasının gasbedilmesi ve tehdit, kişilerin huzurunu bozma, yağma ve gasp olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.