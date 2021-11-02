Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 5 kilo 890 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışması neticesinde Kale ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Şüpheli Y.S'ye ait peynir bidonlarında 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan Y.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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