Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şüphelinin Gaziantep'ten Malatya'ya "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" maksadıyla uyuşturucu hap getireceği tespit edildi.

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılana aramada 179 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş