Malatya'da Usta Şagirt Kümbeti'nde onarım çalışmaları başlatıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkez Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden Usta Şagirt Kümbeti'nde onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil edilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanıp ihalesi tamamlanan Usta Şagirt Kümbeti'ni ayağa kaldırmak için çalışmalara başlandı.

Onarımı gelecek yıl bitirilmesi planlanan kümbet alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların tamamlanmasının ardından Usta Şagirt Kümbeti'nin vatandaşların ziyaretine açılacağını belirtti.

Gürkan, tarihi mirası ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, bölgede çok sayıda yapının ayağa kaldırıldığını aktardı.

Kümbetlerin ve türbelerin ayağa kaldırılması amacıyla çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Gürkan, firmaya yer teslimi yapıldığını, firmanın bahar ayına kadar alanın çevre düzenlemesini yaparak kümbeti aslına uygun bir şekilde restore edeceğini kaydetti.

Gürkan, Kırkkardeşler Mezarlığı'nın ayağa kaldırılması noktasında da yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirtti.