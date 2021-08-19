Malatya'da traktör devrildi: 2 yaralı
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Malatya'da traktör devrildi: 2 yaralı

Malatya'da traktör devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı.

Remzi Türkmen'in kullandığı 44 EY 407 plakalı saman yüklü traktör, Ayvalı Mahallesi Hasan Ağa Pınarı mevkisinde devrildi.

Traktör altında sıkışan sürücünün eşi Gülcan Türkmen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gülcan Türkmen, Ayvalı Mahallesi'ne inen hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Hafif yaralanan sürücü ise ambulansla Darende İlçe Hastanesine götürüldü.

Malatya'da traktör devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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