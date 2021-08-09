Malatya'da trafik denetiminde 93 araç sürücüsüne işlem yapıldı
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Malatya'da trafik denetiminde 93 araç sürücüsüne işlem yapıldı

Malatya'da trafik denetiminde 93 araç sürücüsüne işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve ilçelerde yapılan trafik denetiminde 93 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve ilçelerde yapılan trafik denetiminde 93 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde 336 araç kontrol edildi.

Engelli araçlar için ayrılmış park yerini ihlal eden 87 sürücü ile trafik kuralını ihlal eden 6 sürücüye idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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