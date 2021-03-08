Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
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Malatya'da toplu taşımalar denetlendi

08.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:03
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "haftalık tematik denetimler" genelgesi kapsamında Malatya'da toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "haftalık tematik denetimler" genelgesi kapsamında Malatya'da toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'inde katılımlarıyla şehrin belli noktalarında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske denetimi yapılarak vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde araç sürücüleri ve vatandaşlarla sohbet eden İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, kalabalık ortamlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulunurken orta risk grubunda yer alan Malatya'nın maviye dönüşmesi için hep birlikte mücadele edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Demetimler de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara da karanfil dağıtan İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, şiddetten uzak kadınların baş tacı edildiği bir gelecek ümit ettiklerini dile getirdi. - MALATYA

Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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