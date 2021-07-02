Malatya'da, tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi
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Malatya'da, tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi

Malatya'da, tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, bir tekstil fabrikasında öğle yemeğinden yiyip rahatsızlanan 55 işçi, hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da, bir tekstil fabrikasında öğle yemeğinden yiyip rahatsızlanan 55 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 200 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasındaki 55 işçide, öğle vakti yedikleri yemekten bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri başgösterdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürülen 55 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan toplam 55 kişi bugün akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdular. Fabrikada görevli personelin yedikleri dönerden zehirlendikleri düşünülmekle beraber gerekli gıda ve su numune örnekleri alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara ulaştırılmıştır. Başvuran hastaların tamamı acil serviste yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Hastaneye yatışı gerektirecek bir hastalık durumu oluşmamıştır" denildi.


Malatya'da, tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi
Malatya'da, tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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