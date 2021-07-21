Malatya'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı
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Malatya'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

Malatya'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 CGS 214 plakalı yolcu otobüsü Aşağıulupınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç şoförü E.M. ve ikinci sürücü S.A.H. ile 3 kişi, ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste bulunan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 Afganistan uyruklu kazanın ardından kaçtı.

Jandarma ekipleri drone ile yaptıkları aramada kaçan Afganları yakaladı.

Yakalanan Afganistan uyruklular, ülkelerine geri gönderilmek üzere Malatya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu arada otobüs şoförüne göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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