Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi
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Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi.

Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde Jandarma ekiplerinin istihbarı çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Malatya ve Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan adli arama kararı ile adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 36 x 32 cm ebadında 1 adet Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi
Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi
Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi
Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi
Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi
Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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Malatya'da Roma Sütunu ve Roma Dönemine ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi - Haberler
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