Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü

Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkisinde, K.K. idaresindeki 33 AEA 429 plakalı tır ile A.H.K. yönetimindeki 46 EV 663 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, A.C. öldü, A.H.K, N.C, M.C, İ.Ç. yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralıları, itfaiye ekipleri çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.H.K. ve N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü

Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü

Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

 Esenyurt'ta silahlı kavga

Esenyurt'ta silahlı kavga

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title