Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkisinde, K.K. idaresindeki 33 AEA 429 plakalı tır ile A.H.K. yönetimindeki 46 EV 663 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, A.C. öldü, A.H.K, N.C, M.C, İ.Ç. yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralıları, itfaiye ekipleri çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.H.K. ve N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.