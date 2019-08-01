Malatya'da otağ çadırı şeklindeki lokanta ilgi görüyor

MALATYA'nın tarihi ilçesi Battalgazi'de işletmeci Ali Karakaş, 'Diriliş Ertuğrul' dizininden esinlenerek, yöresel ev yemeklerinin servis edildiği, otağ çadırı şeklinde lokanta açtı. Selçuklu dönemini anımsatan eşyaların kullanıldığı lokantaya gelenler içerideki yöresel kıyafetlerle fotoğraf çektiriyor.

Ali Karakaş, 2 katlı evi ve bahçesinde otağ türü bir lokanta kurduğunu ve yöresel ev yemekleri yaptıklarını belirterek, Ne yapalım diye dönemin Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanına gittik ve sağ olsun burayı bize tahsis etti. Yöresel ev yemeklerinin yapıldığı bir yerin yapılmasını istedi. Biz de o isteğini kırmadık ve ailecek burayı dizayn ettik. İnsanların dikkatini çekebilmek için ne yapalım diye düşünürken, aklımıza bu geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinden örnek alarak böyle bir çadır otağı şeklinde çadırımızı kurduk. Otantik bir hale getirmeye çalıştık. O zamanı yaşatmaya çalıştık biraz. Çok güzel bir talep ve teveccüh var. İnsanlarımız geliyorlar. O günü yaşamaya çalışıyorlar. Elazığ, Diyarbakır her taraftan geliyorlar ve Türkiye'de ilk Malatya'da bu çalışmayı biz yaptık. Birçok ilden gelip fotoğrafını çekip bu formatı başlattılar. Konya'da 'Selçuk Gazi Otağı' diye bir yer açmışlar. Hemen hemen bizimkinin aynısı. Elazığ'da, Sivas'ta açacaklar. İstanbul'da bir arkadaşımız açıyor. Buna Malatya öncülük etti diyebiliriz. Bu otağa çok ciddi bir ilgi var. Müşterilerimizin yüzde 90'ı yabancı. Malatya'ya gelip nereye gideceklerini düşünürken buraya geliyorlar hemen dedi.

Otağı ziyaret edenler ise kıyafetleri giydiklerinde eski dönemleri hatırladıklarını, il dışından otağı görmek için geldiklerini söyledi.

Kaynak: DHA