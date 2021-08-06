Malatya'da ormanlara girişler yasaklandı
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Malatya'da ormanlara girişler yasaklandı

Malatya'da ormanlara girişler yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya Valiliği, Ağustos ayı boyunca ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Malatya Valiliği, Ağustos ayı boyunca ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Ülke genelinde etkili olan orman yangınları Malatya'da da önlemler alınmasına neden oldu. Malatya Valiliği, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Ağustos ayı boyunca ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmak gibi aktivitelerin yasaklandığını ve yasaklara uymayanlara idari ve adli işlem yapılacağı açıklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin Ağustos Ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle İlimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Malatya il sınırları içerisinde Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında, 06.08.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında, ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. ve 76. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Malatya il sınırları içerisinde; yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanları civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Bu karar Malatya ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 06.08.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri Malatya Valiliği tarafından yürütülür" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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