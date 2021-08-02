Malatya'da ormanlar drone ile denetleniyor

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığınca ormanlık alanlar olası yangınlara karşı drone ile denetleniyor.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığınca ormanlık alanlar olası yangınlara karşı drone ile denetleniyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sarp ve dağlık ormanlık alanları drone ile 24 saat aralıksız denetliyor.

Drone denetiminin yanında, ekipler farklı bölgelerde araçla ve yaya olarak ormanlık alanlarda devriye atarak hem olası yangınlara karşı denetim yapıyor hem de asayiş uygulaması gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş