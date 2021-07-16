Malatya'da Olimpik Açık Yüzme Havuzu haftanın 6 günü hizmet verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da Olimpik Açık Yüzme Havuzu haftanın 6 günü hizmet verecek

Malatya'da Olimpik Açık Yüzme Havuzu haftanın 6 günü hizmet verecek
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki Olimpik Açık Yüzme Havuzu, haftanın 6 günü vatandaşlara hizmet verecek.

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki Olimpik Açık Yüzme Havuzu, haftanın 6 günü vatandaşlara hizmet verecek.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Olimpik Açık Yüzme Havuzu, yaz aylarında belirli gün ve saatlerde halka açık olacak.

Pazartesi günleri temizlik nedeniyle kapalı olan havuz, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ilk seans 10: 00-13: 30 saatleri arasında ikinci seans ise 14: 00-17: 30 saatleri arasında (erkek-kadın) hizmet verecek.

Havuz cuma günleri ise ilk seans 10: 00-13: 30 arası, ikinci seans ise 14: 00-17: 30 saatleri arasında sadece kadınlara açık olacak.

Havuza tek seferlik giriş ücretinin 25, tek kişilik abone ücretinin ise haftada en fazla 3 gün olmak kaydıyla 180 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler
Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Tolga Akış Düm Tek Tek Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Arda Turan Alper Yılmaz Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da Olimpik Açık Yüzme Havuzu haftanın 6 günü hizmet verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:20:44. #1.16#

title