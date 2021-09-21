Malatya'da kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Malatya'nın Darende ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı.
Ayvalı Mahallesinde bir bahçedeki 10 metre derinliğe sahip ve içinde su bulunmayan kuyuya kedi düştü.
Kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İtfaiye eri 10 metre derinliğindeki kuyuya inerek, kediyi kurtardı.
AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri