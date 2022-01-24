Malatya'da kronik ağır hastalığı olan memurlara bir gün idari izin - Haberler
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Malatya'da kronik ağır hastalığı olan memurlara bir gün idari izin

Malatya'da kronik ağır hastalığı olan memurlara bir gün idari izin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'da yoğun kar nedeniyle kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün izinli sayılacak.

Malatya'da yoğun kar nedeniyle kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün izinli sayılacak.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 24 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

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Malatya, Memur, Kamu, kar, Yerel, Haber

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