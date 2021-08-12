Malatya'da Kovid-19 aşısı olanlara çekilişle hediye verilecek
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Malatya'da Kovid-19 aşısı olanlara çekilişle hediye verilecek

Malatya'da Kovid-19 aşısı olanlara çekilişle hediye verilecek
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan "Aşını Ol" kampanyasına katılanlara tablet ve forma hediye edilecek, ücretsiz şehir içi ulaşım hakkı tanınacak.

Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan "Aşını Ol" kampanyasına katılanlara tablet ve forma hediye edilecek, ücretsiz şehir içi ulaşım hakkı tanınacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki aşılama oranının artırılması için kampanya düzenlendi.

Bu kapsamda, 17-44 yaş aralığındaki aşı kampanyasına katılanlar arasından çekilişle 44 kişiye tablet, 244 kişiye Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması hediye edilecek. Ayrıca 144 kişiye de ücretsiz şehir içi ulaşımda kullanılan MOTAŞ kartı verilecek.

44 bin 444 kişiye 1. doz aşı yapılması hedeflenen kampanyaya katılmak isteyenlerin 19 Ağustos'a kadar 1. doz, 19 Eylül'e kadar da ikinci doz aşısını yaptırması gerekiyor. Her iki aşıyı yaptıran katılımcılar arasından da 24 Eylül'de yapılacak çekilişle talihliler belirlenecek.

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Malatya'da Kovid-19 aşısı olanlara çekilişle hediye verilecek
Malatya'da Kovid-19 aşısı olanlara çekilişle hediye verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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