Malatya'da korona virüs denetimleri arttı
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Malatya'da korona virüs denetimleri arttı

İçişleri Bakanlığı'nın Valiliklere gönderdiği 'Korona virüs denetimleri' konulu genelge kapsamında Malatya'da Vali Aydın Baruş önderliğinde il protokolü esnaf denetimleri gerçekleştirdi.

Malatya'da korona virüs denetimleri arttı
19.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:40

İçişleri Bakanlığı'nın Valiliklere gönderdiği 'Korona virüs denetimleri' konulu genelge kapsamında Malatya'da Vali Aydın Baruş önderliğinde il protokolü esnaf denetimleri gerçekleştirdi.

İnönü Caddesi ve çarşı merkezinde devam eden denetimlere Vali Aydın Baruş'un yanı sıra Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, esnaf ve meslek odaları temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

Denetleme sırasında esnaflara ve vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Baruş, "Malatya da görevli arkadaşlarımız ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle birlikte denetim yapıyoruz. Buradaki işyeri sahiplerini vatandaşlarımızı uyarıyoruz uyarılarda bulunuyoruz. Temel kurallara riayet etmeleri sokakta kesinlikle maske kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edilmesi, çünkü sosyal ilişkilerde bu mesafeyi korumadığımız zaman çok ciddi problemlerle karşı karşıya geliyoruz" dedi.

Sokağa çıkma konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Baruş, "Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması için polis ekipleri devamlı uyarıda bulup anonslar yapıyor. İşi olmayan kişiler lütfen sokağa çıkmasın, yani tabii işi vardır, görevi vardır ona gidecek gelecek vatandaşlarımız. veya temel ihtiyaçları vardır, bunları karşılayacaklar, ancak bunun dışında sokakta amaçsızca gezmek, kalabalık oluşturmak başka insanların sağlığını tehdit etmek demektir buna dikkat edelim" şeklinde konuştu.

Malatya olarak kritik bir aşamadan geçtiklerini de ifade eden Baruş, "Malatya'da vaka sayısı artıyor. Bu koşularda hastanelerimizde sağlık görevlerimiz zorlanıyorlar. Yani her gün hastanemiz önünde yüzlerce vatandaşımız test yaptırıyor, test yaptırmak amacıyla gelmesini görmek bizi üzüyor. Bunun sebebi işte bu üç temel kuralı maske, sosyal mesafe ve temizlik, hijyen kurallarını riayet etmemek. Bunlara lütfen çok dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Malatya'da kent merkezinde maske takımı oranının yüksek olduğunu da belirten Baruş, "İstisnai durumlarda var ama denetimdeki arkadaşlarımız onlara gerekli uyarıları gerekirse de yaptırımları uyguluyorlar. Ama sosyal mesafe konusunda halen sıkıntılarımız var" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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