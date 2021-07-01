Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı
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Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı Malatya'da kontrolden çıkan araç yol kenarına yan yatarak devrildi.

Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da kontrolden çıkan araç yol kenarına yan yatarak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 01 AAK 74 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza da araç sürücüyle birlikte 5 kişi yaralanırken, yaralılar araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan 3'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralılar ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı
Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı
Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı
Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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