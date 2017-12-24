Malatya'da Kiralık Bisiklet İstasyonları Yaygınlaşıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesince kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kurulmaya başlanan kiralık bisiklet istasyonlarının sayısı artırıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca ilk aşamada Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde gezi ve spor amaçlı faaliyete geçirilen Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu'na ilave olarak, kentte bisiklet yolu ağına dahil edilen Tecde, Fahri Kayahan ve Karakavak bölgelerinde 5 yeni bisiklet kiralama istasyonu kuruldu.



Böylece 20 bisiklet ve 20 park yeri ile başlatılan uygulama, eklenen 5 istasyonla 100 bisiklet ve 120 park yerine çıktı.



Kurulan sistemle herhangi bir istasyondan kredi kartı veya toplu taşıma kartı okutularak bisiklet kiralanabiliyor ve kullanım sonrasında herhangi bir istasyona bırakılabiliyor. Sistemde bisikletin bırakıldığı istasyonda yeniden kredi kartı veya toplu taşıma kartının okutulmasıyla kulanım süresine göre ücret tahsilatı yapılıyor.



Şu anda deneme çalışmaları yürütülen ve 2018 Nisan ayında hizmete açılması planlanan Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek.