Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

AA, Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde biriken kar nedeniyle kerpiç evin ikinci katı çöktü.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde biriken kar nedeniyle kerpiç evin ikinci katı çöktü.

Reşadiye Mahallesi'nde Hasan Yılmaz'a ait iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi.

İçeride kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Muhtar azası Ramazan Türkoğlu, AA muhabirine, evdeki çökme sırasında ailenin misafirlikte olduğunu belirterek, "Büyük hasar var ancak can kaybı olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Kerpiç evin biriken kar nedeniyle çöken ikinci katı kullanılamaz hale geldi

AA / Kadir Aydın - Güncel

Hasan Yılmaz, Doğanşehir, Malatya, kar, Güncel, Haber

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