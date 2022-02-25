Malatya'da kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı
AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayadan iple inmeye çalıştığı sırada mahsur kalan M.Y, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
MALATYA (AA) - Malatya'da yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayadan iple inmeye çalıştığı sırada mahsur kalan M.Y, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
M.Y, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde bulunan İnderesi Tabiat Parkı'ndaki kayalık alandan iple inmeye çalıştı.
İpin kısa kalması nedeniyle zeminden yaklaşık 60 metre yükseklikte mahsur kalan M.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrasında M.Y'yi kurtardı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel