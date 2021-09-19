Malatya'da karma sergi ve Arslantepe temalı defile düzenlendi - Haberler
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Malatya'da karma sergi ve Arslantepe temalı defile düzenlendi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da karma sergi ve Arslantepe temalı defile düzenlendi

"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları" kapsamında karma sergi açıldı, Arslantepe temalı defile sergilendi.

"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları" kapsamında karma sergi açıldı, Arslantepe temalı defile sergilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz'ın eşliğinde "Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi", Yeni Fuarcılık Merkezi'nde sergilendi. 10 modelin yer aldığı ve 21 kreasyondan oluşan eserlerin bulunduğu defilede, Arslantepe'de yapılan kazılardan çıkarılan eserlerin replikaları da sergilendi.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, defilenin Arslantepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesinde etkisi olduğunu, bu defilenin ilkini 2015 yılında Battalgazi'de gerçekleştirdiklerini, defilenin Avrupa versiyonunun da İtalya ve Paris'te gerçekleştirildiğini belirtti.

Gürkan, konferanslar, paneller, sergiler ve defileler anlamında dolu dolu bir etkinlik yapıldığını dile getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde ise etkinlikler kapsamında seramik, heykel, baskı, resim, fotoğraf gibi eserlerin sergilendiği 'Karma Sergiye' ulusal ve uluslararası 75 sanatçı, 75 sanat eseriyle katıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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