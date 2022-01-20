Malatya'da kar nedeniyle 457 mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Malatya'da kar nedeniyle 457 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar nedeniyle 457 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da kar nedeniyle 457 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya'da kar nedeniyle 457 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Arapgir'de 63, Pütürge'de 59, Akçadağ'da 56, Arguvan'da 49, Hekimhan'da 40, Battalgazi'de 38, Darende'de 34, Yazıhan'da 33, Doğanşehir'de 31, Kuluncak ve Doğanyol'da 16'şar, Yeşilyurt'ta 14 ve Kale'de 8 mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde kapanan 457 mahalle yolunu ulaşıma açmak için 400 araç ve 1200 personelle çalışma yapılıyor.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, kar, Güncel, Haber

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