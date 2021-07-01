Malatya'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı

Malatya'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Malatya'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 01 AAK 74 kamyonet, Malatya-Sivas kara yolu Sütlüce mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan T.M, M.Y, H.T. ve C.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Erol Bulut Metin Oktay Emre Kocadağ Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:26:08. #1.14#

title