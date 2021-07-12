Malatya'da jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti.

Yaklaşık 200 kadına KADES ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu anlatan ekiplerin söz konusu çalışmayı sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik