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Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da iş yerine silahlı saldırı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akıl Sokak'ta bulunan iş yerini açmak üzere iş merkezine gelen Y.U. (47), kepenk kısmında bir kurşun girişi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaptı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.A. kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, 15.30 sularında aynı bölgeden yine silah sesleri yükseldi. Bir iş merkezi içerisinde pompalı tüfekle bir işyerine ateş açan zanlı kaçarak uzaklaşırken, işyerinin kapısına saçmalar isabet etti.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikatlar sürüyor.

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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