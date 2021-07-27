Malatya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
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Malatya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Malatya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

Malatya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlendi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından teklif edilen maddelerin değerlendirildiği toplantıda, kurul üyesi diğer kurum ve kuruluşlarca talep edilen gündem maddeleri görüşülerek öneriler alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, toplantıda yaptığı sunumda, kayıtlı iş arayanların sayısının haziran ayı sonu itibarıyla 29 bin 303 kişi olduğunu belirtti.

Kuruma kayıtlı iş arayanların büyük kısmının genç işsizlerden oluştuğunu bildiren Toman, "15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 10 bin 662 kişinin toplam işsizler içindeki oranı yüzde 36,4'dür. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 17,6 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 11,4 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 9,3 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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