Malatya'da iki katlı bina çöktü: 10 kişi kurtarıldı (2)

MALATYA (DHA) - VALİ BARUŞ: 10 KİŞİ KURTARILDI

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte çöken bina enkazından şu ana kadar 10 kişinin sağ olarakçıkarıldığını söyledi. Vali Baruş, çöken binanın giriş katında işyerleri bulunduğunu üst katta ise kahvehane olduğunu belirterek, "Binada 20 kişi bulunduğu ifade edildi. Ancak kesin sayı henüz net değil. Şu ana kadar enkazdan 10 vatandaşımız kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin sağlık durumu iyi, 2 vatandaşımıza müdahale sürüyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve enkaz altından sesler alıyoruz" dedi.Vali Baruş, çöken binanın daha önceki depremlerde hasar gördüğüne ilşkin kayıt bulunmadığını ancak bir içinde yapılan değişiklik olup olmadığının inceleme ile netlik kazanacağını söyledi.

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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