Malatya'da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı
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Malatya'da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kavga olayında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

19.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:11
Malatya'da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

'da meydana gelen iki ayrı olayında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; ilçesine bağlı 'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde G.G. (29), S.K. (19) ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada G.G. ile S.K. aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı şahıslardan durumu ağır G.G. Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde, diğer yaralı S.K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.


Gündüz saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen silahların da kullanıldığı bir başka kavgada ise 3 kişi darp sonucunda yaralandı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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