Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

1.08.2019 03:35
Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Bahadır S. (40) yönetimindeki 44 NF 986 plakalı kamyonet Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Sarsap Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bahadır S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya-Elazığ karayolu Orduzu Pınarbaşı mevkiinde ise 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Her iki kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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