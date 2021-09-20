Malatya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde, henüz öğrenilemeyen nedenle akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada R.Y. bıçakla, H.B.G. ve A.G. tabanca ile yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malatya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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