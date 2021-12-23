Malatya'da hız limitleri yeniden belirlendi

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı bir kararla şehir içi bazı yollarda hız limitleri yeniden belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin aldığı 2021/125 sayılı karar doğrultusunda, Anayurt Bulvarı Ergenekon Köprüsü girişinden Sivas Yolu çıkışına kadar olan güzergah ile Polis Okulu kavşağından başlayıp Hasan Çalık Devlet Hastanesi kavşağına kadar devam eden yol güzergahında hız sınırlaması, otomobiller için 50 kilometreden 70 kilometreye, kamyonet-panelvan ve minibüsler için 50 kilometreden 60 kilometreye, kamyon ve otobüsler için ise hız sınırı 50 kilometre olarak belirlendi.

Belirtilen güzergahları kullanacak olan sürücülerin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için belirtilen hız sınırlaması kurallarına riayet etmeleri gerektiği ifade edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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