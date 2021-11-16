Malatya'da hedef, 2. doz aşısını yaptırmayan 45 bin kişiye ulaşmak

MALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Malatya'nın, "mavi"ye geçebilmesi için süresi geçmesine rağmen 2. doz aşısını yaptırmayan 45 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Aşılama çalışmalarının yoğun devam ettiği Malatya'da, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor.

Kentteki birçok noktada kurulan stant ve istasyonlarda aşılama yapan ekipler, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aşı hakkı tanımlanan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, Malatya'nın ikinci doz aşı oranında sarı kategoride yer aldığını hatırlattı.

Kentteki vaka sayılarının bir düşüş eğiliminde olduğunu belirten Bentli, bu düşüşü kararlılıkla sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bentli, halen riskin devam ettiğini dile getirerek, vaka sayılarındaki düşüşün yoğun bakım ve servislerdeki hasta yoğunluğuna da yansıdığını vurguladı.

Malatya'da şu ana kadar 1 milyon 100 bin doz aşının uygulandığını anlatan Bentli, şöyle devam etti:

"18 yaş üstü hedef nüfusun birinci doz aşılanma oranında yüzde 87'lere ulaştık. Halen yüzde 13 kadar vatandaşımız hiç aşı yaptırmamış görünüyor ancak önemli olan her iki doz aşıyı yaptırıp aşı sürecini tamamlamak. Hatta Sinovac aşısı yaptıran özellikle kronik hastalıkları bulunan ve 65 yaş üstü olanlar 3. doz aşısını yaptırmayanlarla birlikte şu an aşı sürecini tamamlamayan yüzde 30'luk bir oran var. İkinci doz aşılamada yüzde 72'lere ulaştık. Bir aya kalmadan mavi şehir kategorisine geçmeyi hedefliyoruz."

"İnsanlar birbirlerini ikna etmeli"

Prof. Dr. Bentli, aşının virüse karşı en önemli etkenlerin başında geldiğini belirterek, "Tek doz aşı yaptırıp 42 gün geçmesine rağmen halen 45 bin vatandaşımız ikinci dozunu yaptırmamış görünüyor. Şu anda tüm aile hekimlerimiz, il ve ilçe müdürlüklerindeki çağrı merkezlerimizden bu vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir kesim enfekte oldu, bu nedenle aşısını yaptırmayanlar vardır ancak bir kesim de bir direnç var. İlk dozunu yaptırıp hafif yan etkileri olduğu için ikinci doz aşısını yaptırmak istemeyenlerin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Şunu çok net ifade etmek istiyoruz, ilimizde de ülkemizde de çok büyük bir yan etki kayıt altına alınmadı. Bu konuda insanlar birbirlerini ikna etmeli. Şu anda iş artık vatandaşa, bize düşüyor. Birbirimizi ikna etmemiz lazım." diyen Bentli, hedeflenen rakamlara ulaşılmazsa her ne kadar vaka sayısı düşük gibi görünse de tekrar artma ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

"30 bin ev ziyaretinde bulunduk"

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Bentli, "Aşılama sürecinin başladığı günden bu yana özellikle 65 yaş üstü kişilerde aşı yaptırmayan çok sayıda kişinin evine ulaştık. Şehir merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere yaklaşık 30 bin ev ziyaretinde bulunduk. Halen küçük kasabalarda muhtarlarımızla görüşüp hemen hemen tüm yerleri ziyaret ediyoruz, oralara gidip aşılarımızı yapıyoruz. Ayrıca evde bakım hastalarını da tek tek arayıp aşılarını evlerinde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bentli, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, il ve ilçe sağlık müdürlükleri binalarında aşılama yaptıklarını, bunun yanı sıra merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de günlük 10 mobil ekibin aşılama çalışmalarına katkı verdiğini kaydetti.