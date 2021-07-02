Malatya'da görülen Kışanak ve Tuncel davası, "Kobani" olayları davasıyla birleştirildi
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Malatya'da görülen Kışanak ve Tuncel davası, "Kobani" olayları davasıyla birleştirildi

Malatya'da görülen Kışanak ve Tuncel davası, 'Kobani' olayları davasıyla birleştirildi
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararları bozularak yeniden yargılanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat...

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararları bozularak yeniden yargılanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in Malatya'da görülen dava dosyası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki kamuoyunda "Kobani" olayları olarak bilinen davayla birleştirildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Sanık avukatları da Diyarbakır Adliyesindeki salonda hazır bulunarak SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen T.T'nin "Terör örgütü YPG'ye katılmak için belediye başkanı Gültan Kışanak'ın kendisine yardımcı olacağını söylediği ancak olmadığı" beyanını verdiğini söyledi.

Türkoğlu, Kışanak'a bu yönde söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu.

Kışanak ise dosyaya artık her şeyin dahil edildiğini savunarak bu yönde söyleyecek bir şeyi olmadığını dile getirdi.

Öte yandan iddia makamı, dosyanın kamuoyunda "Kobani" olayları olarak bilinen, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de sanık olarak yer aldığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme başkanı sanıklara mütalaaya ilişkin görüşlerini sordu.

Sanıklar ve sanık avukatları bunun için süre istediklerini ifade etti.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilgili dava ile birleştirilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Şubat 2019'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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