Malatya'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 403 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Malatya'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 403 şüpheli tutuklandı

Malatya'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 403 şüpheli tutuklandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da, geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 545 şüpheliden 403'ü tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 545 şüpheliden 403'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen yıl "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 60 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 448 kilogram uyuşturucu madde ile 109 bin 234 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 545 şüpheliden adliyeye sevk edilen 403'ü tutuklandı.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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