Malatya'da gasp ve zorla senet imzalatma iddiasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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Malatya'da gasp ve zorla senet imzalatma iddiasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da gasp ve zorla senet imzalatma iddiasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da bir kişiyi gasbederek zorla senet imzalattırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da bir kişiyi gasbederek zorla senet imzalattırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gasp Büro Amirliğine giden H.B.O, Battalgazi ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde bir otomobil ve minibüsünün C.G, A.F, B.G. ile O.G. tarafından gasbedildiğini, 2 gün boyunca alıkonulup darbedildiğini ve 100 bin liralık senede zorla imza attığını belirterek şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, 1 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 4 Hint keneviri, gasbedilen minibüs, otomobil ile suça konu 100 bin liralık senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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