Malatya'da film festivali kapsamında "72. Koğuş" filminin gösterimi yapıldı

MALATYA (AA) - 10. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında "72. Koğuş" filmi sanatseverlerle buluştu.

Bir alışveriş merkezindeki sinemada, başrolünde oyuncu Kerem Alışık'ın da yer aldığı "72. Koğuş" filminin gösterimi yapıldı.

Filmin gösteriminden önce konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki temasının Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren "Arslantepe" olarak belirlendiğini söyledi.

Sinemanın kişiler ve toplum açısından önemli bir etkileşim aracı olduğunu aktaran Gürkan, "Bu etkileşim aracını doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak çok önemlidir. Biraz sonra izleyeceğiniz filmdeki başroller ve filmin içeriği izleyenleri ruh ve gönül dünyasında bir yerlere götürecek. Senaryoların ve icra edilen sinema filmlerinin topluma bir mesaj vermesini istiyoruz. Biz 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, film festivallerine format getirmek gerekir dedik." diye konuştu.

Sanatçı Kerem Alışık ise sinemanın toplumsal sorunları, dertleri ve acıları yine topluma aktarma sanatı olduğunu ifade etti.

Alışık, şöyle konuştu:

"Sanat toplumsal bir çabadır, toplumdan gelir, topluma gider. Bir takım doğru olan gerçekleri, haksızlıkları yansıtma arzusundan doğar. Ne mutlu ki sinema bunca yıldır yapılan ve devam eden bir uğraşımız. Malatya film festivali de buna ışık tutan yapıda, bu yıl 10. senesi. İstikrar her zaman başarıdır diye düşünüyorum. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların istikrarı. Bu amaçla sinema sevgisini arttırabilmek, gençlerimizi yüreklendirebilmek, bu mesleğe gönül verenleri motive edebilmek bu festival kapsamındaki önemli değerlerden bir tanesi. Ne mutlu ki ben de burada bir yoksunluk, ezilmişlik ve itilmişlik hikayesinin kahramanı olarak da sinemada hep beraber seyretmenin mutluluğunu yaşıyorum. "

Gürkan, konuşmasının ardından Alışık'a UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine giren "Arslantepe"nin simgelerinden Kral Tarhunza heykelinin bir kopyasını hediye etti.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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