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Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti
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Tatil için Antalya'da bulunan ve eşiyle Yekaterinburg'a dönen Rus yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Uçak Kazakistan'ın Atırau Havalimanı'na acil iniş yaptığı sırada Rus yolcu hayatını kaybetti.

Antalya’daki tatillerinin ardından Rusya’nın Yekaterinburg kentine dönmek üzere havalanan uçakta trajik bir olay yaşandı. Uçuş sırasında aniden rahatsızlanan Rus yolcu, uçağın Kazakistan’a acil iniş yaptığı sırada hayatını kaybetti.

YOLCU BİRDEN FENALAŞTI

Tatillerini Antalya'da tamamlayan Rus çift, Yekaterinburg'a giden tarifeli uçakla seyahat ettikleri sırada erkek yolcu henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı. Kabin görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yolcunun durumunun kritikleşmesi üzerine uçuş ekibi acil durum ilan etti.

UÇAK KAZAKİSTANA İNİŞ YAPTI

Kaptan pilot, rotayı en yakın noktaya çevirerek Kazakistan'ın Atırau Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Ancak uçak Atırau'ya iniş yaptığı sırada, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Rus yolcunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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