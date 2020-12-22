Otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:14

Malatya'da bir otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce (44) idaresindeki 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Akdağ (28) ve Cebrail Ateş (21) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan Murat Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Cebrail Ateş'in ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası Malatya-Sivas Karayolunda trafik bir süreliğine tali yoldan verilirken, olay yerinde nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 kişinin öldüğü otomobil demir yığınına dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
BİRDOST: frene değil, kurala güvenelim sevgili dostlar!bu dünyada ne kadar saçma şeylere vakıt harcıyoruz!Boşverin enbaşta trafikte vakıt harcamaktan çekinmeyelim!kontrolsüz kavşaklarda çok dikkatli olalım!hız yapmaktan kaçınalım!Tedbirimizi biz alalım, takdiri ALLAH a bırakalım. Sonuçta hercanlı ölümü tadacaktır!Biz önlemlerimizi alıp kurallara uyalım vademiz bittiyse zaten ona yapacak hiçbirşeyimiz yoktur. Tekrardan ALLAH rahmet eylesin!
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BİRDOST: Görülen o ki kazada direksiyonda rahmetli olan kardeşimiz pekte hız kurallarına uyduğu söylenemez. Belki 120-140 ile gideceğine 90-100 ile gitse önünde seyreden bu kamyonu farkedebilecekti!Belki fren medafesini ayrlayabilecekti. Arkadaşlar demek istediğm şu kısaca;ehmniyet kemeride 100 de 100hayat kurtarmıyor ama onu takarak hayatta kalma yüzdemizi arttırıyoruz. Yoksa her kemer takan hayatta kalmıyor neticesinde. Gideceğimiz yere 1 saat geç gidelim güvenli gidelim. KURALLARA UYALIM.
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BİRDOST: Sevgili kardeşlerim öncelikle kazada ölen vatandaşlarımıza ALLAH(C. C. )tan rahmet diler, başta ailesi ve yakın akrabaları olmak üzere bütün yakınlarına sabırlar dilerim. . . Değerli kardeşlerim burada yazmadan duramadım. Bilindiği üzere hız daima risktir ve sonucu hiçte iyi olmayan sonuclara sebebiyet vermektedir. Ne kadar sağlam ve iyi soför olursak olalım taşıt trafiği sadece bize ayrılmış boş bir yol değildir. Bir sürü varyasyonla dolu sosyal, riskli bir ortam.
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