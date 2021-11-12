Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan Ayşe Yıldırım, mutfakta yemek pişirdiği esnada aspiratör bir anda alev aldı.

Yıldırım, dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle mutfakta hasar meydana geldi.

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AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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