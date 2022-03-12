MALATYA (İHA) - Malatya'da ekmeğin ustası Fatma abla

MALATYA - Malatya'da bir kadın kooperatifinde gözlemeci olarak işe başlayan üç çocuk annesi Fatma Balan ekmek makine ustasının işten ayrılmasını fırsata çevirerek sektörün aranan elemanı oldu.

Malatya'da iki yıl önce kurulan diyet ekmeği, mantı, erişte, mayalı ekmek, gözleme ve kömbe gibi hamur çeşitlerinin üretildiği Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nde gözlemeci olarak işe başlayan üç çocuk annesi 41 yaşındaki Fatma Balan kooperatifte kullanılan ekmek makinesi ustasının işten ayrılmasının ardından kendini geliştirerek makine kullanmayı öğrendi. Kooperatifteki tek kadın makine ustası olan Fatma Balan aynı zamanda da Malatya'nın tek kadın ekmek ustası oldu.

Yapamazsın dediler usta oldu

Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Balan," Üç çocuk annesiyim. Toprak Ana Kadın Kooperatif 'inde bir yıl önce gözleme ustası olarak işe başladım. Ekmek makinasına bakan ustamız gitmek zorunda kaldı. İş bize kaldı. Ben kendime güvendim bana yapamazsın dediler. Ben yaparım başka usta çağırmayın dedim. Hamur ustası oldum, makine ustası oldum. Şuan makinayı çok güzel kullanıyorum. "dedi.

Malatya'nın tek kadın ustası

Kadınların bir şeyi isterse mutlaka başaracağını kaydeden Balan, "Herkes gelip çalışsın çok güzel bir kadın kooperatifi teşekkür ediyorum onlara kadınları çalıştırıp böyle bir işe vesile oldukları için. Ben Türkiye'nin tek kadın ustasıyım. Yetenekliyim, yapıyorum ve işimi de çok seviyorum. Eşim her yerde çalışmama izin vermiyor. Burası Kadın Kooperatifi olduğu için burada çalışıyorum. Mutluyum, huzurluyum, yerim çok güzel. Herkes çalışsın, kadınların hepsi çalışsın eve bağlanmasınlar. Çok güzel ekmek çıkarıyoruz, diyet ekmeği, mantı, erişte, mayalı ekmek, gözleme, kömbe hepsinin çok güzel yapıyoruz. Becerebiliyorum. Herkes kendine güvensin, ben güvendiğim için makinayı kullanıyorum kendime güvenmezsem hiçbir şey yapamazdım. Bir kadın isterse yapar yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben köy yerinden geldim. Köyde böyle bir yer makine da görmemiştim. Bu iş ilk işim burada işe başladım. O yüzden işimi çok seviyorum. " ifadelerini kullandı

Ustanın ayrılmasını fırsata çevirdiler

Ekmek makinesi ustasının işten ayrılmasının ardından makineyi öğrenmek zorunda kaldıklarını aktaran işletmedeki tek erkek usta olan Uğurcan Işık ise "Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nde işe başladık ablam ile birlikte. Yurt dışından gelen tecrübeli bir ustamız vardı. Beni yetiştirdi önce sonra işi gereğince tekrar yurtdışına dönmek zorunda kaldı. Ustamız gidince biz de makine işini yapmak zorunda kaldık. Makinadan fazla anlamıyorduk ustamızın anlattığı kadar biliyorduk. Sonra kendimizi yavaş yavaş geliştirdik. Ablam çok özgüvenliydi makinada usta olmak istiyordu. Kendi kendimize yetmeye çalıştık. Sonra ablamın başarısından dolayı hamuru ve makinayı öğrettim. Ablam makinayı seviyor, işini seviyor. Yapmak istedi ve yaptı. Makinanın ustası oldu diyebiliriz. "şeklinde konuştu

Kooperatifte 10 kadın istihdam edildi

Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nin kurucu başkanı Ayşe Uzunkayış'da kadınların fırsat verilmesi halinde çok şeyi yapacağını belirterek, "Bir yıl önce kurduğumuz kooperatifimizde 10 tane kadın istihdam ediyoruz. Kadınların kooperatifleşerek üretimde örgütlenmesini ve özgüvenlerini arttırarak kendilerini geliştirmelerini başarılı olmalarını istiyoruz. Daha önce yurtdışından bir eğitmen getirmiştik. Fatma hanım, onun çalışmalarını dikkatle izleyerek, kendini geliştirdi. Kendisini makine alanında geliştirmesine imkan tanıdık. Makine kullanmada ustalaştı profesyonelleşti. Profesyonel olarak bir usta yetiştirmiş olduk. Toprak ana olarak da bunun gururu sevincini yaşıyoruz. Misyonumuz, kadınlarımız kendilerini ifade etmede, kendini geliştirmede, biz imkan tanımada, fırsat vermede öncülük edeceğiz." diye konuştu