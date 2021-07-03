Malatya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Malatya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Malatya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur (31), hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur (31), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Malatya- Kayseri yolunun Yazıköy mevkisinde meydana geldi. Ali Uğur yönetimindeki 44 ABR 810 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Yola savrulan sürücü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Uğur, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Uğur, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uğur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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