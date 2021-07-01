Malatya'da devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Malatya'nın Darende ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir Karataş idaresindeki 44 HN 339 plakalı hafif ticari araç, Yazıköy Mahallesi Büyükgüney mevkisinde dere yatağına devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen