Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor
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Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Haberler | Sağlık

Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor Başhekim Aktürk: "Bunu 3. dalga kabul edersek en hızlı artış periyodu bunda gözlemleniyor" Korona virüs vakalarının her geçen gün arttığı Malatya'da yoğun bakım doluluk oranları da oldukça yüksek seviyelere çıktı.

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Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor

Başhekim Aktürk: "Bunu 3. dalga kabul edersek en hızlı artış periyodu bunda gözlemleniyor"

MALATYA - Korona virüs vakalarının her geçen gün arttığı Malatya'da yoğun bakım doluluk oranları da oldukça yüksek seviyelere çıktı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, günlük 30'a yakın vakanın yatışının yapıldığını belirterek vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, son günlerde artan vaka sayıları ile birlikte hastanelerine başvuru sayılarında da ciddi bir artış yaşandığını dile getirdi. Günlük korona testi başvurusunun 150'den binin üzerine çıktığını belirten Aktürk, yoğun bakım ve servislerdeki doluluk oranının da bir hayli artığına dikkat çekti. Şu anda 5'inci yoğun bakımın da dolduğunu ve 6'ncı yoğun bakımı açtıklarını ifade eden Aktürk, 24 saatte 30'a yakın hastanın Covid-19 tanıtısı ile hastaneye yatışının yapıldığını ifade etti.

Korona virüs (Covid-19)'a dair tüm parametrelerde hızlı bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Aktürk, vatandaşları uyararak kurallara uymamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Prof. Dr. Aktürk, aşı sürecinin halen devam ettiğini ve bu süreç tamamlana kadar alınan tedbirlere birebir uyulması gerektiğinin altını çizdi. Malatya'da son dönemde vakaların ciddi olarak artış gösterdiğini ve bu doğrultuda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Aktürk, özellikle toplu olarak bir araya gelinmesi gibi etkinliklerden de kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Önümüzün Ramazan ayı olduğunu ve bu nedenle de toplu iftar ve sahur yemeklerinin de virüsün yayılımını arttıracağına işaret eden Aktürk, "Şu an bu artışı virüs de 3. dalga kabul edersek en hızlı artış periyodu bu dalga da gözlemleniyor. Son alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi henüz görülmedi" dedi.

Aşı olanların virüse enfekte olabileceğini de dile getiren Başhekim Aktürk, bu nedenle aşılandıktan sonra da aynı korunma tedbirlerine devam edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor
Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor
Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor
Malatya'da Covid-19 vakaları artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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