Malatya'da çöken binada tadilat yapan işletme sahibinin ifadesi ortaya çıktı

MALATYA (AA) - Malatya'da çöken binada tadilat yapan işletme sahibi Hikmet D'nin ifadesine ulaşıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan Hikmet D, ifadesinde 2007'den bu yana iş yerini kiralayarak burada tavuk ürünleri sattığını anlattı.

Dükkanı mülk sahibi T.K'den kiraladığını ve aralarında herhangi bir yazılı kira sözleşmesi bulunmadığını belirten Hikmet D, yan tarafındaki fırıncının 5-6 ay önce dükkanın kirasını ödeyemeyince çıkmak zorunda kaldığını, kendisinin de burayı kiralamak için T.K. ile irtibata geçtiğini söyledi.

Bina sahibiyle eski kiracının borcuna istinaden 70 bin TL ödediğini, bir miktar kira borcunu da taksitle ödemek üzere anlaştıklarını savunan Hikmet D, yaklaşık 3 ay önce de yan bölümdeki fırını çalışanlarıyla yıktığını, bu birleştirmeden de mülk sahibinin bilgi sahibi olduğunu iddia etti.

Yıktıkları fırının tavana herhangi bir bağlantısı olmadığını savunan Hikmet D. şöyle devam etti:

"Dükkanın tavanının keçe gibi olduğunu fark edince demirci arkadaşımı çağırdım. Fırının olduğu bölüme çelik direk ve makaslar attırdım, bu şekilde tavanı güçlendirdim. Yaklaşık iki ay önce de fırınla benim dükkanım arasındaki duvarı çalışanlarımla yıktık, hafriyatları kaldırttım. Tavana alçı yapılırken malzeme almak için iş yerinden ayrıldım. İş yerinden 10-15 metre uzağındayken bitişik komşum beni arayarak binanın çöktüğünü söyledi."

Çöken yerin üst katında kıraathane olduğunu dile getiren Hikmet D, "Benim fırınla birleştirdiğim yerde herhangi bir çökme söz konusu değildir. Benim düşünceme göre bina ömrünü tamamladığı ve eski olduğu için yıkılmıştır. Benim yapmış olduğum tadilat bu yıkıma sebep olmamıştır. Ben bu tadilatları yaparken belediye veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmedim. Anlattığım sebeplerle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Hikmet D, ayrıca binanın sağlam ve yıkılmış haldeki fotoğraflarının incelendiğinde yıkıma tadilatının engel olmadığının anlaşılacağını öne sürdü.

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