Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (2)

MALATYA (DHA) - VALİ BARUŞ: YARALILARIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürerken, Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, alanda incelemelerde bulundu. Çöken binanın 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarsız olduğu tespitinin belirlendiğini söyleyen Vali Baruş, hastanede tedavisi süren 5 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Baruş, "Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok. Böyle elim bir kazadan gerçekten can kaybı vermeden kurtulmuş olmamız, bizim için çok sevindirici, şükrediyoruz. Bu binanın enkazı da en kısa zamanda inşallah kaldırılacak. Burası da normal trafiğe açık hale gelecek ve bir kısmı trafiğe kapatıldı enkaz çalışmaları nedeniyle. Buradan kurtulan vatandaşlarımıza, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum, tüm Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.